Exjugadores, equipos o la Liga MX, así reaccionó el futbol mexicano a la muerte de Pelé

Ciudad de México.- El futbol mexicano también reaccionó al conocer la noticia de la muerte de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, este 29 de diciembre. Ante esto, la Liga MX, así como sus diferentes clubes y exjugadores mexicanos como Cuauhtémoc Blanco o el entrenador Javier Aguirre, se pronunciaron con mensajes en sus redes sociales o en entrevistas. Todos lamentaron la muerte del astro brasileño.

"La familia del fútbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de una leyenda de este deporte. QEPD, 'Rey' Pelé", escribió la cuenta de Twitter de la Liga MX y más tarde subió una ilustración especial del exjugador. pronto los diferentes clubes del futbol mexicano expresaron sus condolencias. "Todos los Pumas lamentamos el fallecimiento de O Rei del futbol, una leyenda que recordaremos siempre que ruede el balón. Gracias por tanto, nunca te olvidaremos. Descansa en Paz, Pelé", escribió Pumas.

El exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco también mandó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde lamentó la pérdida: "Es un día de luto para el mundo por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', uno de los máximos astros del fútbol. Envío un abrazo a familiares y amigos, les deseo mucha fortaleza y pronta resignación ante tan irreparable pérdida. En paz descanse O Rei Pelé", escribió el ahora alcalde de Morelos.

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca y exjugador de México destacó que Pelé tuvo una carrera 'inmaculada': "La carrera de este hombre fue inmaculada, lo que siguió a su carrera fue extraordinario. No tuvo alguna situación extraña que hubiera opacado su parte deportiva. Atesoro una foto que me tomé con él en Pachuca. Tuve la fortuna de compartir con él la mesa y con ese recuerdo me quedo, de su humildad y profesionalismo", dijo Aguirre en entrevista con Foro TV.

México y Pelé siempre estuvieron unidos

Pelé y México tenían una relación muy estrecha, en 1970 en la Copa del Mundo el brasileño vivió su mejor Mundial y fue campeón sobre el césped del Estadio Azteca, su fotografía con un sobrero de charro es icónica. También es célebre un cartel en Guadalajara en el que se leía que se dejaba de trabajar para ir a ver a 'O Rei'. El astro vino muchas veces a México en giras del Santos cuando enfrentaba a equipos mexicanos y siempre fue bien recibido.

