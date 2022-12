Tras muerte de Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar y el mundo del futbol reacciona a su partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Pelé, el mundo del futbol reaccionó para expresar sus condolencias por su partida. Los mejores exponentes del deporte actualmente no tardaron en publicar mensajes en sus redes sociales, en varios casos resaltando la importancia que tuvo 'O Rei' en la historia del futbol mundial y como fuente de inspiración para sus carreras profesionales.

"Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un simple 'adiós' al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del futbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso desde la distancia.

"Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del futbol. Descansa en paz, Rey Pelé", escribió Cristiano Ronaldo en un extenso mensaje a través de sus redes sociales. El argentino, Lionel Messi también reaccionó a la noticia del astro brasileño y en sus redes publicó una foto en la que aparece junto a Pelé acompañada de la frase: "descanse en paz".

Neymar, quien recientemente lo alcanzó como el mejor goleador de la selección brasileña, recordó el papel que tuvo en el deporte, así como en la sociedad para las clases más desfavorecidas. "Antes de Pelé, '10' era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el futbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil", se lee en parte de su mensaje.

Kylian Mbappé quien está llamado a ser la nueva figura del futbol mundial y a quien en varias ocasiones lo compararon con Pelé, también se expresó en Twitter. "El rey del futbol se ha ido, pero su legado jamás será olvidado. Descansa en paz, Rey", fue el mensaje con el que Mbappé se despidió de Pelé", escribió. Por su parte, el Santos de Brasil, club en el que militó el astro brasileño la mayor parte de su carrera publicó un mensaje con la palabra Eterno y una corona en un fondo de luto.

