Alerta en el deporte: Reportan a Pelé en cuidados paliativos; quimioterapia no responde

Sao Paulo, Brasil.- El pasado 30 de noviembre se informó que el exjugador de futbol Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, había ingresado de urgencia al hospital Albert Einstein donde ha recibido atención médica derivado del cáncer de colon que le fue detectado y por lo que se había adelantado, de manera mensual debía acudir por quimioterapia; no obstante, este reingreso no correspondía a los programados por los médicos, lo que llevo a especular en una recaída en su estado de salud.

Fue el pasado viernes 2 de diciembre cuando el exjugador quien es considerado una leyenda del balompié 'rompió' el silencio y en redes sociales aseguró que el hecho de haber acudido al nosocomio sí era por las revisiones mensuales, algo por lo que además insistió en que se encontraba bien pese a que anteriormente se había hecho énfasis en que padecía de una seria hinchazón en todo el cuerpo y hasta paceña afectaciones cardíacas.

"Amigos estoy en el hospital haciendo mi chequeo mensual. Siempre es agradable recibir mensajes positivos como este. Gracias a Qatar por este homenaje, y a todos los que me mandan buenas vibras".

No obstante, este sábado 3 de diciembre medios locales han insistido que el exjugador de 82 años de edad atraviesa por problemas derivados de su tratamiento y no responde de manera adecuada a la quimioterapia que en dicho hospital se le practica, por lo cual se optó por suspender la misma y ahora recibe otras medidas para ayudarle a lidiar con el dolor y la dificultad para respirar que la enfermedad le ha causado.

"Las medidas dependerán de los síntomas, de la funcionalidad y del pronóstico, es decir, de cuánto tiempo se espera que sobreviva el paciente”, remarcó el periódico Folha.

Actualmente Pelé se encuentra en cuidados paliativos dentro del hospital al que llegó la noche del martes 29 de noviembre y pese a que la información difundida por medios locales ya le ha dado la vuelta al mundo, los representantes del tricampeón del mundo todavía no han difundido una postura oficial pues lo último que mencionaron es que él se encontraba estable y con mejoras en general.

