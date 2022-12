'Gallo' Estrada vs 'Chocolatito' González: El sonorense quiere cerrar trilogía con victoria; hora y dónde ver

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- El boxeador sonorense Juan Francisco 'Gallo' Estrada enfrentará al nicaragüense Román 'Chocolatito' González en la que será la conclusión de una de las trilogías más esperadas, sobre todo por el nivel mostrado en la última pelea el año pasado y que ha sido la principal causante de la alta expectativa por la pelea de esta noche en la Desert Diamond Arena donde además está en juego el Campeonato Mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Estrada confía en poder ganar sin dejar dudas, pues recordó que en la última pelea perdió por decisión dividida en un resultado que no le pareció justo y ahora buscará noquear al nicaragüense. "Creo que 'Chocolatito' es uno de los mejores pesos pequeños de esta época, y tener una trilogía con él, ahora, yo creo me que pone también como uno de los mejores. De verdad espero que esta vez no haya duda de quién es el ganador.

Créditos: Twitter @GalloEstradaOfi

"Me siento preparado para ganar, para intentar noquearlo, lo he visto durante 24 rounds ya y creo que sé dónde le puedo hacer daño, pero seguramente él también a mí. Espero que esta sea la mejor de las tres peleas. Si los dos terminamos de pie, a lo mejor lo volvemos a pelear. Yo lo respeto mucho, pero no le pienso regalar ni un centímetro, porque para mí esta, de momento es la pelea más importante de mi carrera, y a lo mejor después de unos años, así seguirá siendo”, dijo el boxeador mexicano en palabras citadas por el diario Excélsior.

'Gallo' Estrada vs 'Chocolatito' González: Hora y dónde ver la pelea

La cartelera de la pelea entre Estrada y González comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México (18:00 horas, tiempo de Sonora), pero el encuentro estelar del boxeador sonorense comenzará aproximadamente a las 21:30 o 22:00 horas del centro del país y se podrá ver a través de la plataforma Star+ para México. Hasta el cierre de esta nota no se ha confirmado si se podrá ver en diferido por televisión abierta.

Previo a la función estelar, Julio César Martínez enfrentará a Samuel Carmona por el título mundial mosca del CMB a 12 rounds. Joselito Velazquez peleará ante Crístofer Rosales en peso mosca, en pelea pactada a 10 rounds. Mientras que Diego Pacheco irá contra Ricardo Adrián Luna por el título estadounidense del CMB de peso supermediano a 10 rounds.

Fuente: Tribuna y Excélsior