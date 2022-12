Rusia plantea una nueva alternativa para que sus clubes y su selección compitan de nuevo en futbol

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Poco después de que comenzará el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA) decidieron sancionar a la Unión Rusa de Futbol (RFU) prohibiendo a todos sus clubes la participación en las competencias internacionales de la UEFA, así como también a sus selecciones nacionales de competir en torneos organizados por la ambos organismos.

Ante esto, el futbol ruso quedó aislado del mundo futbolístico y ha estado jugando ante equipos que alguna vez formaron parte de su territorio como Uzbekistán y Tayikistán; sin embargo, parece que el futbol ruso podría encontrar una nueva alternativa para que su futbol vuelva a competir al menos de manera continental y esa opción vendría desde el cambio de confederación para así tener algo de participación.

Créditos: Twitter @TeamRussia

El presidente de la RFU, Alexander Dyukov, planteó la posibilidad de que Rusia cambiara de confederación de la UEFA a la Confederación Asiática de Futbol (AFC). "Hace unos meses dije que Asia era prematura. Pero ahora es una oportunidad que debemos considerar. Todavía no he hablado con los representantes de Asia porque está la UEFA, nos consideran un miembro de la familia europea. Sería impropio de nosotros iniciar negociaciones por encima de ellos", expresó a la agencia de noticias RIA el funcionario.

Cabe destacar que el territorio ruso se encuentra también en el continente asiático por lo que no sería inviable geográficamente. Por otra parte, pasarían a formar parte de competencias como la Copa Asiática y sus torneos de clubes. Aún cuando no fuera miembro de la FIFA, la posibilidad de jugar en la AFC en viable, pues hay países no integrantes del máximo organismo del futbol que forman parte de las competencias de la confederación asiática.

Hace unos días, la UEFA anunció oficialmente que la selección rusa de fútbol no podrá participar en la fase de clasificación de la Eurocopa 2024. Mientras su situación se resuelve, incluyendo el posible cambio de federación, lo único que pueden hacer es mantenerse en la búsqueda de partidos amistosos aunque es costoso para ellos debido a la situación, pues no muchos jugarían ante ellos.

Fuente: Tribuna y agencias