John Ryder, posible rival del 'Canelo', lanza una fuerte crítica contra el mexicano

Ciudad de México.- El boxeador inglés John Ryder se perfila como el posible rival del mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez que tendrá su primer pelea del 2023 en el primer semestre del año. El mexicano ya está recuperado de su lesión, luego de someterse a una cirugía; sin embargo, el pugilista inglés lanzó su opinión sobre el estado de forma de Álvarez y no tuvo una muy buena opinión, pues cree que está fuera de forma.

“Es un gran peleador, pero como dije, no ha estado en su mejor forma recientemente. No es que vaya a pelear contra un hombre débil porque está lejos de serlo, pero puede ser que sus mejores días hayan quedado atrás”, mencionó en una entrevista para Seconds Out. Ryder también añadió que conoce la fórmula para vencer al 'Canelo', pues fue algo que observó de Dmitry Bivol.

Créditos: Twitter @MatchroomBoxing

“Creo que Bivol lo mostró (el camino para derrotar a Canelo), peleando por fuera para cerrar la distancia, entrar a su guardia, salir y cubrirse”, agregó para el mismo medio. El peleador británico se perfila como el principal candidato para enfrentar a Álvarez en su regreso, incluso el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, reveló que sería el rival ideal para la primer pelea del mexicano el próximo año

"John (Ryder) es el retador obligatorio, es la pelea perfecta para Saúl antes de Dmitry Bivol. John está en gran forma; solo tenemos que buscar dónde tendrá lugar esa pelea", dijo Hearn sobre el rival en una entrevista para The DAZN Boxing Show. El sitio de la pelea podría ser en Inglaterra, una sede de la que se habló mucho en los últimos meses como posibilidad para recibir una pelea del boxeador mexicano.

El propio peleador inglés también ha expresado su felicidad por la posibilidad de que se realice la pelea. "Me encantaría ser esa 'pelea fácil', pero no será tan fácil. Me encantaría pelear con él, cuanto antes mejor. El fin de semana del 5 de mayo es bueno para mí. Sé que Eddie Hearn se puso en contacto con Eddy Reynoso, así que espero que podamos sentarnos y hacer que esta pelea suceda", dijo a DAZN.

Fuente: Tribuna, Seconds Out, DAZN