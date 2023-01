NFL concluye que protocolo de conmoción a Tua Tagovailoa fue bien aplicado; ¿estará en la semana 17?

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La National Football League (NFL) y la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) concluyeron que el protocolo de conmoción aplicado a Tua Tagovailoa estuvo bien aplicado, pues el jugador no mostró síntomas, sino hasta el día siguiente. Esos fueron los motivos por los que no salió del partido ante Green Bay cuando recibió un golpe en la nuca de parte de un defensivo., situación que fue criticada.

"La revisión conjunta determinó que el protocolo no se activó porque éste se inicia cuando un jugador recibe un impacto en la cabeza y exhibe o informa signos o síntomas que sugieren una conmoción cerebral. Los síntomas de una conmoción no se exhibieron ni se informaron hasta el día siguiente, momento en el que el personal médico del equipo evaluó adecuadamente y colocó Tagovailoa en el protocolo de conmoción cerebral", se lee en el comunicado conjunto.

Aunque hace unos días no se descartaba la participación del mariscal de campo, no luce posible que Tagovailoa participe en el juego de la semana 17 ante New England Patriots y será Teddy Bridgewater quien asuma la responsabilidad de la ofensiva en un partido que es crucial para las aspiraciones del equipo rumbo a playoffs. Esta es la tercera ocasión que el jugador es ingresado al protocolo de conmoción.

En la semana tres ante Bills sufrió la primera conmoción, pero regresó al partido, pese a que le fue aplicado el protocolo, esa acción provocó que el consultor médico del equipo fuera despedido y las medidas para tratar estas situaciones se volvieron más estrictas. En la semana cuatro ante los Cincinatti Bengals volvió a sufrir un golpe y tuvo que ser sacado del partido, esa ocasión si fue hospitalizado.

Mike McDaniel, entrenador en jefe de los Miami Dolphins no considerará al jugador para el siguiente partido. ”Los profesionales médicos me han dicho que es fundamental que Tua se preocupe sólo por cómo se encuentra actualmente y nada más”, expresó en conferencia de prensa.

