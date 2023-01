Raúl Jiménez despide el año con derrota ante Manchester United y pocos minutos de juego

Comparta este artículo

Wolverhampton, Inglaterra.- Raúl Jiménez no pudo terminar de la mejor manera el 2022, pues el Wolverhampton perdió 0-1 ante el Manchester United en juego correspondiente a la jornada 18 de la Premier League. Además, el mexicano no tuvo mucho actividad y fue considerado solo en la última parte del juego del que disputó nueve minutos, pues ingresó de cambio al 81, en sustitución de Daniel Podence.

Pese a todo, los Wolves aguantaron bien, pero no resistieron hacia el final cuando los Red Devils lograron imponerse en el marcador. Al 76', Marcus Rashford fue el autor del único tanto del partido a pase de Bruno Fernandes. Esta derrota mantiene al equipo de Jiménez en zona de descenso con 13 puntos. Su siguiente partido será ante el Aston Villa el 4 de enero en condición de visitante, mientras que el United subió a la cuarta posición.

“No estamos contentos porque queremos ganar. Cuando has perdido siempre es difícil, porque nunca quieres perder, quieres ganar todos los partidos, pero hoy ha sido una gran decepción para los jugadores porque han hecho un esfuerzo enorme contra un muy buen equipo, y demostramos que somos capaces de competir con cualquier equipo, pero fue una pena. Merecíamos un mejor juego de puntuación y ahora estamos decepcionados, pero no con nuestro trabajo o nuestro enfoque", la mentó Lopetegui al final.

Sorprenden al Manchester City

El Manchester City no pudo obtener su segunda victoria consecutiva, pues se vio complicado por el Everton que finalmente lo alcanzó para terminar el juego con empate de un gol. Erling Haaland llegó a 21 goles gracias a su tanto a los 24 minutos, tras pase de Mahrez. Pero no lograron aumentar su ventaja y al 64' Demarai Gray anotó el gol del empate con una asistencia de Gueye que lo 'citizen' no pudieron revertir.

Otros resultados del día:

Bournemouth 0-2 Crystal Palace

Fulham 2-1 Southampton

Newcastle 0-0 Leeds United

Brighton & Hove Albion 2-4 Arsenal

Fuente: Tribuna