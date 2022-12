Tras la polémica, el Espanyol rescata un punto del derbi catalán ante el Barcelona

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Días antes del derbi catalán se anunció que Robert Lewandowski sí podría jugar contra el Espanyol. El delantero polaco estaba suspendido y tendría que haber cumplido una sanción de tres partidos incluyendo este juego, pero finalmente le fue retirada lo que provocó la molestia de la directiva de los 'Periquitos', quienes en protesta decidieron no tener representación en el estadio.

Finalmente el partido se jugó este día con el atacante polaco como titular y el Espanyol rescató un valioso punto al empatar 1-1 con el Barcelona en el Camp Nou en un partido muy disputado que terminó con once jugadores amonestados y dos expulsados, uno por cada equipo. Al 7', Marcos Alonso abrió el marcador para los blaugranas, tras asistencia de Christensen y mantuvo la ventaja durante buena parte del juego.

Te podría interesar Deportes César Montes no estará en el derbi catalán contra el Barcelona ¿Cuáles son los motivos?

El Espanyol no dejó de buscar el empate y al 74' lo encontró gracias a un penalti que se encargó de convertir Joselu. Al 78', Jordi Alba recibió su segunda amarilla del juego y se fue expulsado, pero la visita no se pudo aprovechar de esa posible ventaja, pues Vinicius Souza también vio la roja al 80'. Finalmente ya no hubo más movimientos en el marcador y los 'Periquitos' terminaron el año con un valioso punto.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de cómo han competido, mostrando el ADN de este club. Más que nunca se ha visto hoy la Força d'un Sentiment, empujándonos en muchos momentos. Hemos sabido controlar las emociones y resarcirnos a un gol muy tempranero", dijo el entrenador del Espanyol, Diego Martínez en la conferencia de prensa. Para este partido, el mexicano César Montes no estuvo disponible, debido a que aún no abre la ventana de fichajes.

Otros resultados de La Liga

Real Sociedad 2-0 Osasuna

Villarreal 2-1 Valencia

Fuente: Tribuna