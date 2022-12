(VIDEO) 'Tata' Martino regresa a México y es atacado por aficionados: "¡Da la cara!"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 04 de noviembre, Gerardo 'Tata' Martino y el cuerpo técnico encargado de entrenar a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Sin embargo, no tuvo una buena bienvenida, pues aficionados del Tri nacional lo encararon y lo atacaron por no llevar a la escuadra a Octavos de Final.

Cabe mencionar que se pensaba que el 'Tata' no regresaría a la Ciudad de México (CDMX) luego de la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, no obstante, se le vio en la Terminal 2 del AICM 'Benito Juárez', donde prensa ya lo esperaba para entrevistarlo. Junto a estos, habían fanáticos del futbol mexicano, quienes le exigieron que "diera la cara" tras el fracaso de México en el Mundial.

"¡Da la cara!", gritaron aficionados de la Selección Mexicana a Gerardo Martino.

Pese a los ataques de los seguidores, Gerardo Martino no dijo palabra alguna y se limitó solo a caminar. Por otra parte, el auxiliar del estratega argentino, Norberto Scopponi, no pudo guardar silencio y protagonizó un pequeño altercado. Un seguidor le cuestionó al cuerpo técnico que no convocar a Javier Hernández 'El Chicharito', y ahí el auxiliar de 'El Tata' reaccionó y le respondió.

No digas boludeces”, para luego tomarle la cara, por lo que el civil se sintió agredido por el auxiliar, pero sin pasar a asuntos más graves.

Cabe recordar que el pasado miércoles, la Selección Mexicana fue eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Aficionados y comentaristas señalaron a 'El Tata' como el principal responsable, debido a que desde la convocatoria faltaron muchos talentos del soccer nacional, como el ya mencionado 'Chicharito' Hernández.

Fuente: Tribuna