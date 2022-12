En penales, Croacia derrota a Japón y pasa a Cuartos de Final en el Mundial Qatar 2022

Comparta este artículo

Al-Wakrah, Qatar.- Este lunes se presenció uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo de Qatar 2022: Japón y Croacia se enfrentaron en Octavos de Final, en el Estadio Al-Janoub, donde al final fueron los europeos quienes vencieron a los asiáticos y pasaron a la siguiente fase del torneo. Cabe mencionar que el juego se extendió con tiempo extra y penales, en los cuales se definió al ganador.

Japón quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022. Foto: Internet

El juego estuvo bastante interesante, debido a que durante el primer tiempo Japón mostró tener mayor control del esférico e incluso fue el equipo que inauguró el marcador: en el minuto 43, el jugador Daizen Maeda metió el primer punto; si bien este fue revisado, al final se dio como punto bueno. Los nipones se fueron a descanso con la ventaja 1-0, pero para el segundo tiempo, la Selección Croata regresaría más agresiva.

El empate para los croatas llegó en el minuto 55 y fue el delantero Ivan Perišic el que llenó de esperanza a la afición europea, no obstante, era clave anotar uno más para poder festejar en paz. Concluyeron los 90 minutos del partido y Japón y Croacia seguían 1-1; para el tiempo agregado, el cual no fue mucho, no hubo cambios en el marcador, por lo que se determinó tiempo extra en el juego. Aquí tampoco hubo nuevos goles.

Tras 120 minutos de juego, arrancaron los penales, en los que Croacia se mostró superior a la selección Japonesa y aseguró su pase a Cuartos de Final. Estos fueron los resultados:

Tira Japón: El primer penalti lo cobró Japón; Minamino lo falló.

Tira Croacia: Nikola Vlasic ejecutó con frialdad y fuerza; obtuvo su gol.

Tira Japón: Mitoma lo falla.

Tira Croacia: Marcelo Brozovic lo clava en el centro.

Tira Japón: Hay esperanza, Takuma Asano anota el primer punto para los nipones.

Tira Croacia: Lo falla Livaja.

Tira Japón: Yoshida falla desde los once pasos.

Tira Croacia: Anota Pasalic y con esto se acaba el juego. Croacia avanza a Cuartos de Final.

¿Cuándo empiezan los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022?

Cabe recordar que los partidos de Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022 arrancarán el próximo viernes 9 de diciembre a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta ahora, los países que han avanzado a esta fase del Mundial son Países Bajos, quienes se enfrentarán a Argentina, y Francia, la cual jugará contra Inglaterra. El nuevo equipo que superó los Cuartos de Final fue Croacia, quien aún no tiene rival definido. ¡Qué emoción!

Fuente: Tribuna