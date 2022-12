Fórmula 1: Dos países se apuntan para sustituir a China en la temporada 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las estrictas medidas contra el Covid-19 vigentes en China provocaron la suspensión del Gran Premio de Fórmula 1 en ese país para el 2023; sin embargo, la temporada del próximo año podría tener calendario completo ya que dos países estarían interesadas en ser la sede del circuito que estaba planeado para el país asiático: Portugal y Turquía. Ambos al parecer ya habrían mostrado su interés y sería cuestión de que la F1 lo aprobara.

Portugal levantó la mano para que el Autódromo Internacional do Algarve en Portimao sea sede de la carrera que tendría lugar en abril, así lo reveló Ni Amorim, presidente de la federación portuguesa de automovilismo y karting (FPAK): "Portugal no es el único país interesado, ya que Turquía también está en la carrera", dijo Amorim confirmando dos posibilidades, la suya y la del país otomano como candidatos en declaraciones citadas por la web Motorsport.

Sin embargo, para que esto funcione el dirigente insinuó que necesitarían apoyo gubernamental y que ya estarían en conversaciones sobre eso: "Depende de si habrá dinero de Portugal para organizar el GP. El canon es alto, pero los ingresos justifican la inversión. No sé cuánto dinero piden, porque aún no se ha llegado a esta fase de las conversaciones", declaró Amorim sobre la posibilidad de que su país albergue la carrera.

Confían en que F1 ayude a países asiáticos

Aunque China estará ausente sí habrá Fórmula 1 en Asia en Qatar, Bahréin, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, países en los que el jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff, espera que el automovilismo pueda hacer un cambio en esos regiones, refiriéndose a las medidas estrictas de sus leyes como se ha podido apreciar más mediáticamente en el Mundial de futbol.

"Sigo creyendo que cuando se celebra un evento deportivo tan grande en un país, se pone el foco en él. Pienso que eso puede desencadenar el cambio, porque las cosas ya no se pueden ocultar, y ese es el tipo de acciones positivas que creo que hace el deporte", dijo Wolff en declaraciones citadas por la web Motrosport. "No puedo juzgar el futbol, leo los periódicos y los titulares, solo podemos intentar, allí donde vamos, mostrar nuestra presencia, interactuar con el liderazgo, y no escondernos", añadió.

