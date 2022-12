¡Olvídense del 'Bofo'! México, de las selecciones que menos corrieron en Qatar; en este lugar quedó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Sudáfrica 2010, Adolfo 'Bofo' Bautista fue muy criticado por la afición, luego de que según datos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) diera a conocer que corrió menos que, incluso, el portero Óscar Pérez en su partido contra Argentina. Doce años después, la Selección Mexicana resaltó en esa estadística negativa y quedó en el top 3 de las selecciones que menos corrieron en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA (GET), en el que participan personalidades como Arsene Wegner o Jürgen Klinsmann y que ofrece estudios estadísticos de la fase de grupos de la Copa del Mundo, mostró el recorrido que tuvo cada selección en esa primera parte del torneo y donde México acumuló solo 108 kilómetros, siendo la tercera selección que menos corrió solo por encima de Ecuador y Argentina.

El futbolista que más corrió en el 'Tri' fue Luis Chávez, el jugador fue el más destacado del equipo en el torneo y ahora también lo hizo en este rubro con 32.64 km. Mientras que la selección que más desgaste físico tuvo fue Estados Unidos con 125 kilómetros recorridos y fue seguida por Australia e Irán. El GET también destacó otros datos como la eficiencia ofensiva, pues selecciones con muchos tiros a puerta quedaron descalificadas, en cambio las de menos tiros que concluyeron sus opciones si avanzaron.

"Las selecciones que necesitan menos tiros a puerta para marcar están clasificadas. Las selecciones que realizan un gran número de disparos son las que dominan sus partidos; y las que invierten menos disparos para marcar un gol son las que juegan con una estrategia defensiva y al contraataque; y son también las que tienen una mayor eficacia. Aproximadamente, se necesitan dos disparos para meter un gol. Si necesitas muchos más, tienes muy pocas posibilidades de ganar el Mundial", dijo Wegner.

"Alemania no fue lo bastante precisa para materializar las ocasiones de gol que creamos; y uno de los temas de debate que tenemos es el del papel del ‘nueve’, del ariete rematador. Cuando juegas con un ‘falso nueve’, siempre tienes esa excusa de decir que no es un verdadero definidor, por lo que en realidad no se espera de él que marque muchos goles. Y en Alemania estamos luchando actualmente por tener un verdadero 'nueve' como teníamos antes, con Miroslav Klose, por ejemplo", opinó Klinsmann.

