Tras su participación en el Mundial, el primer refuerzo extranjero de Pumas ya está en México

Ciudad de México.- Pumas estaba en busca de un refuerzo para la portería y lo encontró en el extranjero. Tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, el arquero uruguayo Sebastián Sosa llegó a la Ciudad de México esta mañana para presentar los exámenes médicos correspondientes antes de estampar su firma en el nuevo contrato para disputar el torneo Clausura 2023 de la Liga MX que comienza en un mes.

A su llegada al aeropuerto de la capital mexicana, Sosa habló sobre su llegada a los Pumas y agradeció los mensajes de apoyo. “Le agradezco a la gente que aunque no se ha hecho oficial nada, a través de las redes me han hecho llegar su cariño y es reconfortante”, declaró. También destacó la necesidad de que consigan un nuevo campeonato, así como el agradecimiento por jugar con un nuevo equipo que considera grande.

“He tenido la dicha, la fortuna de vestir camisetas de equipos grandes y con buen paso, y esta no va a ser la excepción, estamos convencidos y con fe de que hay buen equipo porque la institución merece una nueva estrella", dijo Sosa citado por los medios de comunicación que fueron a recibirlo al aeropuerto. No es la primera vez que el jugador uruguayo va a jugar en México, pues tiene experiencia en Monarcas Morelia, Mazatlán, Mineros y Pachuca.

Sosa fue parte del plantel de la selección de Uruguay que disputó la Copa del Mundo de Qatar como tercer portero. Antes de llegar a Pumas jugó en Independiente de Argentina donde tuvo buenas actuaciones que los llevaron a ser considerado por Diego Alonso para el torneo aunque no pudo disputar ningún minuto, pues el titular en la fase de grupos fue Rochet y el segundo arquero era Muslera.

En la portería deberá competir con Gil Alcalá y Julio González, este último quien fue el titular y quien no se mostró muy contento con la llegada. "Claro que no me gusta que digan que quieren traer un portero, pero si lo traen tengo que competir como lo he hecho con todos los porteros que he estado. Yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, es futbol y todo puede pasar, pero yo estoy enfocado en lo mío, tengo año y medio de contrato y estoy muy feliz en el club", dijo al diario Récord el arquero.

