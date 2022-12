Una de las estrellas de Inglaterra se va de Qatar por un desafortunado incidente

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Inglaterra dio un paso importante para sus aspiraciones al título en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero no todo ha ido de maravilla para el combinado británico, pues se tuvieron que desprender de una de sus figuras por un incidente desafortunado que le ocurrió a su jugador Raheem Sterling, quien tuvo que regresar a su país debido a que su casa fue asaltada y afortunadamente no ocurrió con su familia dentro, como según trascendió en medios ingleses.

La Asociación Inglesa de Futbol informó horas antes del partido de Octavos de Final contra Senegal que el jugador no estaría disponible por un asunto familiar y más tarde trascendió el motivo. Más tarde, la cadena de televisión ITV le pregunto a Gareth Southgate si su futbolista número 10 volvería a la concentración en el futuro a lo que no pudo responder con certeza, pues el tema estaba fuera de sus posibilidades así como de las de la federación, por lo que podría perderse el torneo.

Créditos: Twitter @England

“No lo puedo decir en este momento. Es una situación que tiene que resolver con su familia. No quiero meterle ningún tipo de presión. A veces el futbol no es lo más importante, la familia está primero”, dijo el entrenador de Inglaterra. Harry Kane también se pronunció al respecto en entrevista con la misma cadena de televisión, y aunque dijo que se trata de un tema privado, declaró que lo esperan en el equipo.

“Veremos cómo evoluciona día a día. Estoy seguro de que Raheem hablará con el entrenador y tomará la mejor decisión para él y para su familia. Eso es lo más importante. Le mandamos nuestro ánimo y esperamos verle lo antes posible”, declaró Kane, capitán de la selección. Por ahora no se han dado a conocer más detalles sobre si el futbolista podría regresar a disputar la Copa del Mundo en los próximos días.

De acuerdo con un comunicado de la policía de Surrey enviado a la cadena de noticias CNN, los ladrones habrían sustraído diversos artículos de gran valor como joyas, relojes y otros objetos de la casa del futbolista. "Las pesquisas para establecer las circunstancias están en marcha y la investigación está en curso. No hubo amenaza de violencia, ya que los objetos se descubrieron robados a posteriori. Las investigaciones sobre las circunstancias están en curso", informaron las autoridades.

Fuente: Tribuna, agencias y FA