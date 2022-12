Canadá y EU buscarían jugar en Conmebol previo al Mundial 2026; ¿Qué hace México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La próxima Copa del Mundo tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá y tras el fracaso de Concacaf en el Mundial de 2022, dos de las selecciones anfitrionas estarían buscando elevar su nivel de cara al torneo que organizarán: Estados Unidos y Canadá. Mientras que la Selección Mexicana parece que no estaría buscando lo mismo, pese a que su nivel fue el peor desde 1978.

Según información del periodista Ignacio Suárez, dirigentes de las federaciones de Estados Unidos y Canadá se habrían quedado en Qatar para conversar con directivos de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) para buscar la posibilidad de que, al menos sus selecciones, formen parte de la siguiente Copa América y así probarse en la alta competencia de uno de los torneos más tradicionales del mundo.

Mientras que la Selección Mexicana, que quedó eliminada en la fase de grupos por primera vez desde 1978, parece que no ha mostrado el mismo interés. Cabe recordar que de cara al próximo ciclo mundialista, el equipo tricolor no cuenta con un técnico todavía y la permanencia de los dirigentes todavía sería evaluada por el consejo de dueño para determinar si continua el mismo proyecto que el de los últimos años.

“Importantes dirigentes de la Conmebol, off the record, nos dijeron que no tienen ningún inconveniente en comenzar a dialogar el año próximo para tener a Estados Unidos y Canadá como invitados para la Copa America 2024?. dijo el periodista también conocido como 'El Fantasma' en un programa de FOX Sports desde Qatar y añadió que ningún directivo mexicano está haciendo lo mismo.

Para el ciclo mundialista de los siguientes cuatro años, los anfitriones no disputarán eliminatorias mundialistas por lo que los únicos torneos de selecciones a los que pueden aspirar son la Copa Oro de la Concacaf y la Nations League de Concacaf. Mientras que a nivel de clubes, el calendario de los equipos mexicanos está considerado la Liga de Campeones de Concacaf y tres torneos con equipos de la MLS.

