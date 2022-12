Olivier Giroud recibe felicitación desde la Liga MX por su papel en Qatar: "No me lo esperaba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Olivier Giroud está teniendo una gran Copa del Mundo en Qatar 2022 y recientemente se convirtió en el máximo goleador de la selección de Francia, tras superar a Thierry Henry con 52 goles, lo que le ha generado elogios desde diversas latitudes, incluida también una desde México de parte del delantero de Tigres André-Pierre Gignac, gesto que agradeció el delantero del Milán.

Gignac y Giroud tienen una buena amistad y ambos compartieron en la selección por lo que el atacante llamó para felicitarlo: “Él (Gignac) me llamó y no tuve mucho tiempo de contestar todas las llamadas, así que tomé la llamada en FaceTime y quería ver su cara y eso me hizo pensar en el chico de 26 años que empezó con él, es un amigo que quiero mucho y fue genial cuando me felicitó en FaceTime y fue una gran sorpresa cuando me llamó porque no lo esperaba”, dijo Giroud a RMC Sports.

Olivier podría seguir haciendo historia y separarse más en el récord de goleo francés con todavía varios partidos por delante como jugador del combinado francés. Por otra parte, comentó sobre su gol que puede significar esperanza para las personas que buscan triunfar por lo que invitó a ser paciente y esforzarse. Además, declaró que ese logró es importante para el, así como la ayuda que le proporciona al equipo.

“Este récord me recuerda todo lo que he pasado con el equipo de Francia, es una esperanza para todos los que quieren triunfar, para los jóvenes, para las mujeres. Me gustaría que otros jugadores sepan que pueden hacerlo, tienes que ser paciente y creer en las características que tienes, ser resiliente y no parar. Quiero seguir aportando, este gol 52 me hace muy feliz y tengo la oportunidad de poder ayudar al equipo, avanzar y eso es muy importante para mí”, expresó.

Créditos: Instagram

Francia enfrentará a Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial de Qatar donde Giroud, que juega en la selección desde el 2011,podría seguir aumentando su marca en un torneo donde el ataque francés ha destacado también por eso, pues Kylian Mbappé ya suma varias marcas a su corta edad y en su segundo Mundial.

Fuente: Tribuna y RMC