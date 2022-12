Portugal vs Suiza: Horario y dónde ver EN VIVO el juego de Octavos de Final de Qatar 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Portugal enfrenta a Suiza en el que podría ser el último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo... o no, pues los lusitanos parecen tener amplias posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo. Pero Suiza no será un equipo fácil y al ser un duelo entre europeos se podría complicar más, pues ya se conocen mucho ambas selecciones y eso podría complicar las cosas para ambos.

Además de 'CR7', Portugal pone sus esperanzas en Bruno Fernandes, el mediocampista que ha demostrado un buen nivel en este torneo y que puede ser otro de los jugadores que marque diferencia y pueda cambiar el partido en caso de que sea necesario. El juego de conjunto suizo también es de temer, así lo demostraron ante Serbia en la primera fase y en donde también hay espacio para la genialidad.

"Creo que cada uno ha tenido que esforzarse a su manera para llegar al nivel en el que estamos hoy, que es el Mundial. Yo siempre he sido así desde niño, centrado en mis objetivos, en el extranjero o no. Aunque no me hubiera ido fuera, habría encontrado otro camino. Habría tenido que encontrar la manera de llegar al nivel que quería. Marcharme al extranjero siendo muy joven me ayudó a crecer mucho", expresó sobre su futbol Fernandes en palabras para FIFA.

¿A que hora y donde ver el Portugal vs Suiza de Qatar 2022?

PORTUGAL VS SUIZA

Día y hora: 5 de diciembre a las 13:00 horas tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo de Sonora)

5 de diciembre a las 13:00 horas tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo de Sonora) Transmisión: VIX y SKY

Además de esas opciones, que son las más tradicionales desde una televisión o dispositivo móvil, recuerda que los partidos también se podrán ver en el FIFA Fan Festival que está en el Monumento a la Revolución, así como en algunas salas de Cinépolis, donde transmitirán algunos juegos con un precio similar al de una función de cine regular.