¿Termina el sueño europeo? Marcelo Flores jugaría en la Liga MX para el próximo torneo

Comparta este artículo

Oviedo, España.- El mediocampista mexicano Marcelo Flores juega actualmente en el Real Oviedo de la segunda división de España, luego de llegar a un acuerdo con el Arsenal para así tener su primera oportunidad como profesional; sin embargo, ya no entraría en planes del equipo para el próximo semestre y sería una de las bajas del equipo asturiano para el mercado de invierno, según informó un medio local.

De acuerdo con el medio español El Desmarque, Flores sería una de las bajas debido a que no ha encajado bien en el equipo y parece no haberse adaptado al futbol que se juega en segunda división lo que lo ha llevado a ser un poco relegado, situación que consideran no le conviene al Arsenal, equipo que lo cedió, pues la intención era que sumara más minutos y ganara experiencia profesional.

Créditos: Twitter @10marceloflores

"El futbolista no está teniendo el protagonismo esperado en las filas del conjunto carbayón y necesita minutos para salir del segundo plano en el que se encuentra. Parece complicado que la situación vaya a cambiar y al propio Arsenal, que tiene sus derechos, no le conviene que el jugador sea suplente. El plan era que tuviera minutos y se curtiera sobre el verde, pero eso no está sucediendo y puede que la cesión sea más corta de lo previsto inicialmente", explicó el medio español.

De salir del equipo como se especula, el mexicano podría llegar a la Liga MX para el próximo torneo, según el periodista argentino César Luis Merlo, quien se especializa en noticias sobre fichajes. Grupo Pachuca es dueño del Real Oviedo y de León y Pachuca en México, por lo que ahí se abriría la posibilidad de que llegue a uno de los dos equipos, aunque para Merlo sería el León de Nicolás Larcamón.

Fuente: Tribuna, El Desmarque, AM