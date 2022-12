Yankees tiene competencia que lo aleja de Aaron Judge; le ofrecerían una jugosa oferta

Comparta este artículo

San Francisco, Estados Unidos.- Aaron Judge es el jugador más codiciado de la agencia libre y aunque los New York Yankees buscan mantenerlo en la organización para la temporada 2023 de la Major League Baseball (MLB), su destino podría ser otro, pues los San Francisco Giants mantienen conversaciones con el actual MVP de la Liga Americana, así lo confirmó el presidente de operaciones de beisbol, Farhan Zaidi.

“Obviamente, se hizo público que lo recibimos. Usualmente no hacemos comentarios con respecto a los agentes libres, pero ya es público. Tuvimos una gran visita. Obviamente, eso hace que nuestro interés sea oficial. Hemos continuado las conversaciones. Estamos intentando dar el mejor paso. El proceso continúa. Pero, obviamente, tenemos mucho interés. Creemos que tuvimos una visita productiva hace unas semanas”, dijo Zaidi en declaraciones citadas por la web de la MLB.

Créditos: MLB

Para lograrlo probablemente Giants ofrecerá más de la oferta que según The Athletic le hicieron los Yankees de 300 millones de dólares por ocho años y que Judge puede terminar negociando por nueve años por 380 mdd, según el reportero Jon Heyman, para que abarque su temporada con 39 años. En cualquier caso Zaidi recordó que no sería el único plan de contratación que tienen, pues si no logran convencer al 'Juez', tendrían otras opciones en mente.

“Estamos haciendo distintas cosas en paralelo. Para nosotros, no ha impactado lo que estamos haciendo en otros lados. Tal vez sea así para otros conjuntos, pero no para nosotros. Estamos en busca de múltiples jardineros. Estamos en ese mercado, más allá de Aaron. No está impactando nuestro objetivo”, recordó el dirigente sobre las opciones para reforzarse de cara a la siguiente temporada.

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, expresó por su parte que siguen en pláticas con Judge, pero que no buscarán presionarlo para que tome una decisión. "En mi opinión, no es que hayamos perdido tiempo. Entiendo que cuanto más tiempo pasan, más riesgo corres. Es más fácil si estamos manejando, pero no lo estamos conduciendo", declaró.

Fuente: Tribuna y MLB