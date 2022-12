Aaron Judge ya habría tomado una decisión sobre su futuro y aceptado una millonaria oferta

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Luego de que varios clubes mostraran interés por Aaron Judge en los últimos días, el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana ya habría tomado una decisión respecto a su futuro y todo indica que se mantendrá en los New York Yankees quienes mejoraron su oferta y le habrían ofrecido un contrato por nueve años y una millonaria cantidad de dinero.

De acuerdo con información de Mark Feinsand, reportero e insider de MLB Network, los Yankees ya habrían llegado a un acuerdo con Judge con un contrato por nueve años, tal y como se especulaba que era la intención del jugador para el equipo que lo buscara, y una suma de 360 millones de dólares. El acuerdo estaría a la espera de unos exámenes médicos antes de ser confirmado oficialmente por el equipo.

Te podría interesar Deportes Yankees tiene competencia que lo aleja de Aaron Judge; le ofrecerían una jugosa oferta

El 'Juez', quien tuvo una temporada récord en el 2022, en la que impuso una nueva marca de cuadrangulares para la Liga Americana y dejó promedios de .311/.425/.686 con un OPS de 1.111 y 131 carreras empujadas, para liderar a los neoyorquinos que se coronaron en la División Este de la Liga Americana, también era pretendido por los San Francisco Giants, quienes también habrían ofrecido una oferta similar, según los últimos reportes.

Luego de que el presidente de operaciones de beisbol del equipo de San Francisco, Farhan Zaidi revelara que si estaban en conversaciones, el reportero Jon Heyman reveló que la oferta de Zaidi era de 380 millones de dólares por un contrato de nueve años, 20 millones más que lo que habría ofrecido Yankees, por lo que quizás otros factores habrían convencido a Judge de mantenerse en Nueva York.

Créditos: MLB

Por otra parte, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, había dicho que mantenían pláticas con Judge, pero que no iban a presionarlo para que tomara una decisión inmediata: "En mi opinión, no es que hayamos perdido tiempo. Entiendo que cuanto más tiempo pasan, más riesgo corres. Es más fácil si estamos manejando, pero no lo estamos conduciendo", declaró hace unos días el dirigente.

Fuente: Tribuna y MLB