Raúl Jiménez reporta con Wolverhampton, pero algunos fans ya piden su salida del equipo

Comparta este artículo

Wolverhampton, Inglaterra.- El Wolverhampton anunció el regreso de Raúl Jiménez al equipo, luego de algunos días de descanso tras su participación en el Mundial; sin embargo, la reacción de algunos fanáticos del equipo inglés fue diferente y ya no lo recibieron con tanto entusiasmo, así lo dejaron ver los comentarios al video en el que el club informó que el futbolista se reincorporaba a los trabajos de pretemporada.

Algunos fanáticos escribieron mensajes sobre que esperan que no esté por mucho tiempo en el club u otros molestos por que consideran que con el club no quiso jugar por su lesión, pero que si fue a la Copa del Mundo lo que habría causado la molestia de los fanáticos. Otros lo consideran para jugar de vuelta en la liga mexicana o en la estadounidense al considerar que ya no tiene cupo en la Premier League.

Créditos: Twitter

"Creo que el amor entre Jiménez y los fanáticos ha disminuido en su mayoría. La confianza se ha ido con respecto a su compromiso con el club cuando no se molesta en jugar porque está lesionado pero luego juega en la Copa del Mundo. Mala actitud y estamos en una mala situación", escribió un seguidor en los comentarios de Twitter. "Me temo, está absolutamente acabado en lo que respecta al PL (Premier League). Podría hacer un trabajo en la MLS o la liga mexicana", escribió otro.

No obstante, también hubo comentarios que se alegraban de su regreso y también algunos que se molestaban por los malos comentarios, ya que los consideraron injustificados por lo que le ha dado al equipo. "Esperemos que pueda volver a ser el mismo de antes porque, seamos honestos, ha sido excelente para nosotros hasta su lesión", escribió uno de los seguidores en favor del mexicano.

Hasta el momento se desconoce si Raúl Jiménez seguirá en el equipo, pues hay algunos rumores de que Julen Lopetegui podría considerar su salida para el mercado invernal. Mientras tanto, el mexicano podría ser evaluado por el cuerpo técnico y pelear por un lugar en la ofensiva de los lobos donde podría convencer finalmente al nuevo entrenador para jugar otra temporada en Inglaterra.

Fuente: Tribuna y Twittter @Wolves