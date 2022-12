Basquetbolista estadounidense Brittney Griner sale de prisión rusa en intercambio de presos

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos informó de la liberación de la basquetbolista Brittney Griner, presa desde febrero pasado, gracias a un intercambio de presos de alto perfil con el gobierno Rusia realizado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. A cambio, las autoridades estadounidenses liberaron al traficante de armas Viktor Bout, lo que los especialistas consideraron como un intercambio de alto precio.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su beneplácito por haber logrado un objetivo que se tenía desde hace meses. “Está a salvo, está en un avión, va de camino a casa”, dijo el mandatario en un informe que dio en la casa blanca acompañado de la esposa de la atleta. Biden también ya habló por teléfono con la estrella de la WNBA y aseguraron que le proporcionarían toda la ayuda necesaria.

Griner, jugadora del Phoenix Mercury y seleccionada del equipo estadounidense, fue arrestada en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú en febrero pasado cuando funcionarios de aduanas dijeron que habían encontraron botes de vaporizador con aceite de cannabis en su equipaje. A partir de entonces el caso se agravó y en julio se declaró culpable, aunque aún enfrentaba un juicio porque admitir la culpabilidad en el sistema judicial de Rusia no pone fin automáticamente a un caso.

Reconoció ante el tribunal que poseía los botes, pero dijo que no tenía intención delictiva. "No tenía intención de infringir ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este delito", dijo la estrella antes del veredicto en declaraciones citadas por CNN. En agosto recibió su condena y fue trasladada a una colonia penal lo que generó preocupaciones y aumentó la actuación del gobierno estadounidense para buscar la liberación de la jugadora.

