Juan Toscano tiene un mal día en la NBA: Sale lesionado en derrota de Lakers ante Raptors

Toronto, Canadá.- El mexicano Juan Toscano, quien ha tenido problemas para ser regular en esta temporada, estaba sumando algunos minutos con Los Angeles Lakers, pero para su mala fortuna salió lesionado del partido por un esguince de tobillo, según información posterior al juego, y además su equipo perdió 126-113 ante los Toronto Raptors en la Scotiabank Arena de Toronto.

Se jugaba el último cuarto cuando el alero se lastimó en una jugada defensiva en la que se le dobló el tobillo derecho y de inmediato cayó a la duela, incluso tuvo que ser ayudado, pues no pudo salir por su propio pie. Informes posteriores confirmaron que será sometido a una resonancia magnética para saber la gravedad de su lesión. Hasta antes de su salida, el mexicano acumulaba 16 minutos, tres puntos, tres asistencias y dos rebotes.

Créditos: Twitter @NBAMEX

Para este partido Los Lakers no contaron con LeBron James por lesión en el tobillo ni Anthony Davis, contagiado de Covid-19 y con una gran actuación de Pascal Siakam, quien anotó 25 puntos y sumó 10 rebotes, los de Canadá lograron la victoria. “Sigo pensando que el espíritu de equipo es bastante alto. Todavía tenemos una muy buena unidad colectiva”. dijo el centro Thomas Bryant a la agencia de noticias AP.

"Hicimos lo que se suponía que íbamos a hacer esta noche, muy profesionales, bloqueados desde el salto entre dos y realmente no les dimos ninguna oportunidad de ponerse en marcha”, dijo b. “Tan decepcionado como estoy por perder el juego, ya sabes, nunca te gusta perder, no estoy molesto, no estoy angustiado. Lo juntamos y competimos como deberíamos haberlo hecho desde el principio”, expresó por su parte Ham.

Fuente: Tribuna y agencias