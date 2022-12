¿México si regresa a la Copa América? Dirigente de Conmebol ya habló al respecto

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Desde ayer, diversos medios de comunicación mexicanos que se encuentran en Qatar, aseguraron que México estaba en pláticas para volver a disputar la Copa América, con la intención de prepararse para el Mundial de 2026 que se realizará en Norteamérica; sin embargo, nadie en la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) se había pronunciado al respecto para confirmar o dudar de estos rumores, hasta ahora.

El presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CFB), Ednaldo Rodrigues, habló al respecto en la conferencia previa al partido entre Brasil y Croacia y declaró que no hay nada formal, tampoco confirmó las versiones sobre que ya habían hablado con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre las versiones que apuntaban que ya estaban en pláticas para que la próxima edición se realizara en Norteamérica como informaron algunos medios.

No obstante, Rodrigues reconoció que la posibilidad de que las selecciones anfitrionas de la próxima Copa del Mundo se sumen al torneo, sería interesante. "Sobre la próxima Copa América no lo sé. Hablé con el presidente de la Conmebol y hasta el momento no hay nada oficial. Puede haber una posibilidad de que eso suceda y creo que sería interesante", dijo el dirigente de la CBF en declaraciones citadas por Marca Claro.

De acuerdo con información Rubén Rodríguez, de FOX Sports, A las intenciones que Estados Unidos y Canadá mostraron por ser incluidos en el torneo sudamericano también se sumaría la Selección Mexicana, además de que el bloque completo estaría negociando su inclusión y que una de las condiciones era que los tres fueran aceptados. Más tarde se habló de la posibilidad de que asistieran 16 selecciones para conformar los grupos por lo otros combinados centroamericanos serían incluidos.

Cuando se dio a conocer que la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), dio marcha atrás en sus intenciones de albergar la Copa América de 2024, empezó a crecer otro rumor sobre el cambio de sede a los tres países norteamericanos o a Estados Unidos para hacer una edición parecida al torneo celebrado en 2016. Derivado de estas informaciones se empezó a especular de las condiciones para que se diera el torneo.

Una de ellas implicaba principalmente el beneficio económico que obtendrían por la realización y los derechos de transmisión, donde tanto Concacaf como Conmebol buscaban un beneficio. Mientras tanto, la posibilidad de que los clubes formen parte de la Copa Libertadores ha quedado relegada de momento de estos rumores, mientras que a finales de mes se llevará a cabo el primer sorteo preliminar de este certamen.

