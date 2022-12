Figura de Brasil reconoce que fue su último Mundial: "Como jugador no podré levantar la Copa"

Comparta este artículo

Rayán, Qatar.- Luego de la sorprendente eliminación de Brasil ante Croacia en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el capitán de la selección brasileña, Thiago Silva, lamentó no haber podido ganar el torneo, pues fue su última oportunidad de disputarlo como futbolista profesional ya que no formará parte del ciclo hacia el Mundial de 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, pues posiblemente este retirado.

El futbolista de 38 años, es consciente que ya no podrá disputar otro torneo como estos. "Lamentablemente como jugador no podré levantar la Copa. Quizás más adelante en otra función", dijo el defensa en declaraciones recogidas por la agencia AFP. "Estoy muy orgulloso de los chicos, de lo que hicimos, pero tristemente (estos resultados) hacen parte del futbol", agregó el capitán después del partido.

Silva reconoció que tenían como objetivo ganar la Copa del Mundo, por lo que fue doloroso caer en esta instancia; sin embargo, debido a su experiencia entiende la situación en la que se encuentra y aseguró que se levantará de esta derrota. "Es difícil, ya pasé por algunas decepciones en mi vida y cuando perdemos algo importante que tenemos como objetivo, duele bastante, pero hay que intentar levantar la cabeza y seguir, no hay otra alternativa.

"Soy una persona que siempre que cae se levanta y esta no va a ser la vez en que me quedaré en el suelo. En el futbol estamos sujetos a recibir goles, independientemente de quién sea el adversario. Croacia es un equipo de calidad. Quizás podríamos haber estado un poco mejor concentrados. No estamos acostumbrados a recibir ese tipo de contraataques. Creo que nos desorganizamos un poco", agregó.

