Luka Modric, figura dentro y fuera del campo, consuela a Rodrygo: "Se hará más fuerte"

Rayán, Qatar.- Luka Modric fue determinante para Croacia a sus 37 años, jugó todo el partido, fue parte importante en la creación del gol de su país, anotó su penalti y se dejó ver como un buen ganador al ir a consolar a su compañero de equipo, Rodrygo, quien falló el primer penalti de Brasil que al final sirvió para que quedaran eliminados, demostrando que puede ser figura también fuera del campo.

"Le puede pasar a cualquiera. A Rodrygo hay que felicitarle porque en este partido, con todo lo que significa, tener la fuerza y la mentalidad para tomar y tirar un penalti es para felicitarlo. Todos pueden fallar, se lo he dicho, le he dado ánimo. Yo me acuerdo, tenía pocos años más que él, cuando fallé mi penalti en la tanda contra Turquía en 2008. Tenía 23 años. No es fácil pero seguro que lo va a hacer más fuerte y va a tener más experiencia y fuerza para seguir.

"Seguro que se va a hacer más fuerte con esto, no pasa nada. Todos fallan, le he dado ánimo y fuerza. Una pena porque ha sido él y porque me llevo muy bien con él, pero me alegro por mi país, que estamos en ‘semis’", dijo el capitán croata y Balón de Oro en 2018 en declaraciones para Gol Mundial sobre lo que le dijo al futbolista al final del encuentro cuando el futbolista estaba desconsolado.

Por otra parte, también destacó el papel de su equipo en esta Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se convirtieron en uno de los 'caballos negros', pues ya casi nadie daba esperanzas para ellos pese a que son los vigentes subcampeones del mundo y tras esta victoria cambia el panorama. El mediocampista aseguró que el pase a Semifinales les dará la confianza para afrontar la siguiente fase en busca de la Final.

"Nadie pensaba que podíamos llegar tan lejos. Pero lo importante es que entre nosotros hemos tenido fe y confianza. Tenemos un equipo otra vez muy bueno con jóvenes que han entrado y han traído otra calidad. Ganar así te da una alegría tremenda y aún más confianza para lo que sigue", agregó Modric en declaraciones a la misma cadena.

