¿Neymar se retira de la selección, tras eliminación de Brasil?; esto fue lo que dijo

Rayán, Qatar.- Luego de la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Neymar terminó visiblemente muy dolido por la derrota en la tanda de penaltis ante Croacia por lo que puso en consideración el mantenerse como seleccionado nacional del combinado brasileño y dijo que pensará en si volverá a vestirse con la camiseta de la 'Canarinha' o si se retiraría de la selección.

"No garantizo al 100 por ciento que volveré, necesito analizar, pensar un poco más en lo que es bueno para mí y para la selección", declaró tras la eliminación en palabras citadas por la agencia AFP. "El sentimiento es muy malo. Creo que es peor el de hoy que el que sentimos en la Copa pasada (derrota 2-1 con Bélgica en cuartos de Rusia 2018). Es difícil encontrar palabras para describir este momento", agregó.

El jugador reconoció el esfuerzo de sus compañeros que tomaron parte de la tanda de penaltis y lamentó que no haya entrado el balón en los dos disparos que significaron la derrota para su equipo. Además, reiteró no saber lo que pase más adelante con el equipo carioca dejando nuevamente en el aire su continuidad en el equipo del que ya se retiró Tite, entrenador nacional, durante la conferencia de prensa.

"Luchamos, luchamos, tengo orgullo de todos mis compañeros, orgullo de la personalidad que tienen, de patear los penales, de encarar. No es fácil asumir esa personalidad. Solo erra quien se atreve. Lamentablemente la bola no entró. No solamente yo, todos vamos a aprender de esto. No sé qué vendrá de aquí en adelante para la selección brasileña. Por ahora, hay que lamentar todo esto", declaró.

De retirarse definitivamente, Neymar se quedaría igualado con Pelé en el primer puesto de los máximos goleadores en la historia de Brasil con 77 goles, cifra a la que llegó en estos Cuartos de Final y significaría que el jugador no encare los próximos compromisos del equipo como Copa América 2024, así como la Copa del Mundo de 2026 que se realizará en Norteamérica.

