Pumas hace oficial la llegada de Sebastián Sosa como su nuevo refuerzo para el CL23

Ciudad de México.- Pumas hizo oficial la llegada del portero uruguayo Sebastián Sosa para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El equipo anunció en su cuenta de Twitter la incorporación del jugador que se convierte en su primer refuerzo extranjero para la temporada siguiente y quien apunta a ocupar la titularidad en la portería auriazul que se disputaban Julio González y Gil Alcalá.

"Con amplia trayectoria bajo los tres palos, Sebastián Sosa llega a Pumas a defender el arco; bienvenido a tu nueva casa", escribieron en las redes sociales del Club Universidad. El jugador llega procedente del independiente de Argentina y recientemente formó parte del plantel de Uruguay que participó en la Copa del Mundo bajo las órdenes de Diego Alonso y que quedaron eliminados en fase de grupos.

Créditos: Twitter @PumasMX

Sosa llegó a México a principios de esta semana para presentar los exámenes médicos correspondientes antes de firmar su contrato por lo que no era un secreto su llegada al club universitario. Desde que arribó al aeropuerto de la Ciudad de México no dudó en reconocer a su nuevo equipo y se mostró esperanzado de que puedan volver a triunfar en el próximo torneo, luego de que en el pasado no lo hicieran tan bien.

“Le agradezco a la gente que aunque no se ha hecho oficial nada, a través de las redes me han hecho llegar su cariño y es reconfortante. He tenido la dicha, la fortuna de vestir camisetas de equipos grandes y con buen paso, y esta no va a ser la excepción, estamos convencidos y con fe de que hay buen equipo porque la institución merece una nueva estrella", dijo Sosa citado por los medios de comunicación que fueron a recibirlo al aeropuerto.

Cabe recordar que no es la primera vez que el jugador uruguayo viene a jugar a México, pues tiene experiencia en Monarcas Morelia, Mazatlán, Mineros y Pachuca. Su último equipo fue Independiente de la Liga de Argentina donde destacó con buenas actuaciones que lo llevaron a formar parte por primera de vez de la selección de su país donde debutó antes del Mundial donde no tuvo participación.

Fuente: Tribuna y Twitter @PumasMX