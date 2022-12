VIDEO: Lionel Messi terminó molesto el partido ante Países Bajos y así encaró a rival en entrevista

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- El partido entre Países Bajos y Argentina tuvo un par de conatos de bronca en la segunda parte del encuentro, motivados por las declaraciones previas de Louis Van Gaal y las celebraciones de los goles de los futbolistas argentinos dedicadas al entrenador neerlandés, por lo que en el segundo tiempo estuvieron a punto de llegar a los golpes en más de una ocasión y por lo que al final Lionel Messi estalló.

Durante una entrevista en vivo con el medio TyC Sports de Argentina, Messi se queda viendo hacía un jugador a quien le revira: "¿Qué miras, bobo? ¡Anda, bobo!", mientras el periodista que lo entrevista trata de calmarlo y el delantero atiende nuevamente con el semblante molesto. Pero no fue la única ocasión en que algo similar sucedió, pues al finalizar el encuentro fue a encarar a Louis van Gaal.

El capitán se acercó y le dijo algunas palabras además de hacerle la seña de hablador, mientras el cuerpo técnico trata de adelantarse para evitar que se acerquen más. En una entrevista posterior volvió a expresar su molestia con el estratega y atacó su planteamiento. "Van Gaal vende que juega al futbol y solo metió gente alta que empezó a tirar pelotazos y eso te complica", declaró el argentino.

También tuvo palabras para el árbitro español Antonio Lahoz a quien acusó por su actitud en el juego. "Te quedas con mucha bronca porque no era para que termine así, no quiero hablar del árbitro porque te sancionan, no puedes ser sincero ni decir lo que piensas, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que (el árbitro) era y la FIFA debe ver eso, no puede poner un árbitro así para un partido tan importante, que no está a la altura", declaró después del juego.

Después del 0-2 de Argentina hubo un conato de bronca en un reclamo del 'Dibu' Martínez que reunió a varios jugadores de ambos equipos con empujones y agresiones verbales. Después un futbolista albiceleste golpeó con fuerza un balón hacia la banca europea en los minutos finales del segundo tiempo que molestó a todos y que hizo invadir el campo a los suplentes de Países Bajos en una situación que pudo haber pasado a mayores. .

