Chicharito disfruta de las playas de Tulum con su novia, mientras mantiene batalla legal con su ex

Ciudad de México.- Javier 'Chicharito' Hernández se encuentra feliz de la vida, disfrutando del amor con su nueva pareja, la modelo ecuatoriana Nicole McPherson, pues ahora fueron captados en las playas de Tulum.

El futbolista de 33 años y la influencer de 28 disfrutaron de unos días de vacaciones, donde fueron captados muy contentos y cariñosos a la orilla del mar.

Un amigo cercano del jugador del LA Galaxy confirmó que la pareja estuvieron unos días en las playas de Quintana Roo, en compañía de un grupo de amigos. Agregó que 'Chicharito' está muy feliz con Nicole y que aunque tienen poco tiempo juntos, está “fascinado” con ella.

Por otro lado, reveló que el tapatío sí ve a sus hijos, pero muy poco. Expuso que en las pasadas fiestas decembrinas, él las pasó junto a McPherson, por lo que Sarah Kohan optó por llevarse a los niños a Londres.

Añadió que en cuanto a la situación legal entre la expareja, se han manejado herméticamente y que la situación estaría avanzando, pues la modelo australiana tuvo que acatar una petición de Hernández.

Él pidió a las autoridades que, por cuestiones de seguridad, Sarah no podía aparecer en fotos con sus hijos, a lo que ella enfureció, pues sabe que la intención real de él era que no publicara nada para que no se viera que ella sí está con ellos y que él casi no los ve, pero supongo que para lograr el arreglo económico, aceptó, aunque no del todo como Javier lo planteaba", explicó el informante.