Donovan Carrillo "sorprendido" con la respuesta de México a su presentación en Beijing 2022

Beijing, China.- Donovan Carrillo ya es un histórico del deporte mexicano, y es que se convirtió en el primer azteca en clasificarse a la final del Patinaje Artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Contento con su participación, el joven de 22 años acaparó las miradas de aficionados en nuestro país y fuera de él, pero fue la respuesta que tuvo en México lo que más le impactó.

Me sorprendió mucho ver la respuesta de todo mi país con mi presentación aquí en Beijing, de aquí sacaremos grandes aprendizajes para romper barreras y nos veremos pronto con miras a Milán 2026", manifestó en entrevista con Marca Claro.

Gracias a su rutina con ritmos latinos, Carrillo obtuvo 138.44 puntos en el programa libre, para un total de 218.13, finalizando la prueba en la posición 22.

"En general obtuvimos muy buenos resultados, teniendo el mejor puntaje de la temporada en el programa corto y en el total de ambos programas", expresó.

El patinador mexicano aseguró haberse sentido algo nervioso durante su presentación, lo que derivó en algunos titubeos que afectaron su puntuación, pero que lo más importante para él fue que disfrutó el momento, tratando de "luchar por todo y no rendirme".

Practicar el patinaje artístico no ha sido fácil y lejos de flagelarme agradezco cada situación difícil o adversa que me forjó como persona, quiero agradecer a todas las personas que han estado para apoyarme y a todas las personas que me dijeron que era imposible este sueño, porque en ellos tuve la fuerza para demostrar que si es posible conseguir este sueño para los mexicanos", concluyó.