Rusia a un paso de perder el oro en patinaje artístico; Kamila Valieva da positivo a dopaje

Beijing, China.- La premiación en torno a reconocer el esfuerzo de los equipos de patinaje artístico se ha visto mermado debido a que las autoridades optaron por proponerla hasta esclarecer el caso que involucra a la patinadora rusa de 15 años de edad, Kamila Valieva, quien recientemente dio positivo a un medicamento que está prohibido.

A decir del diario ruso RBC, la atleta quien recientemente hizo historia al ser la primera patinadora en ejecutar un salto cuádruple, vuelve a ser polémica pues consumió trimetazidine, sustancia que se prescribe a fin de tratar anginas o vértigo pero que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje debido a que s presume que esta sustancia mejora la resistencia.



Valieva consumió este medicamento antes de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, es decir, en diciembre cuando aún estaba en Rusia; no obstante, podría afectar al equipo ruso quien obtuvo el oro en la final de patinaje artístico por equipos, pues en la misma la patinadora participó.

El dopaje fue aplicado antes de arrancar las competencias y al obtener los resultados previo al resultado obtenido por los equipos, detiene la premiación, por lo que sigue en duda que se entregue la medalla de oro o no.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró el apoyo para con Valieva al no confirmar los reportes de antidopaje que arrojan positivo en la atleta, por lo que sigue quedando en duda cuándo es que se arrojó el positivo a esta sustancia.

"Se dispararon (los informes) entre aquellos que no tenían información verificada (…) Como es habitual, al no conocer los detalles, todo el mundo empezó a gritar a los cuatro vientos. No nos uniremos a esta fila ordenada de gritones”, manifestó Peskov.