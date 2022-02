Chicharito asegura que desea volver a la Selección Mexicana: "Si no ya me hubiera retirado"

Ciudad de México.- Con las recientes actuaciones de la Selección Mexicana, que han sido bastante criticadas por expertos y aficionados, ha resonado el nombre de Javier 'Chicharito' Hernández, máximo goleador del 'Tri', para cuestionar por qué no es considerado por el entrenador Gerardo Martino.

En ese sentido, el futbolista del LA Galaxy habló sobre la situación, expresando que a él le gustaría volver a vestir la playera del combinado nacional, asegurando que de lo contrario ya hubiera anunciado que no desea continuar.

Como siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana. Como jugador de futbol lo estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, como me enseñó mi padre; si quieres ser jugador de la Selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país para poder ser llamado y considerado y al final de cuentas es lo que está en mi mente", expresó para TUDN.