Duelo de titanes: Rams y Bengals listos para verse las caras en el Super Bowl LVI

Los Ángeles.- No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue; todo está listo para disfrutar de uno de los eventos deportivos más vistos del mundo: el Super Bowl.

En esta ocasión le toca el turno a los Cincinnati Bengals de disputar el trofeo Vince Lombardi ante Los Ángeles Rams que jugarán en su propio estadio.

El camino

Al inicio de la temporada muy pocos apostaban por los Bengals pero de la mano de su quarterback Joe Burrow han callado bocas; derrotaron a los Raiders en el comodín y lograron cortar una racha de poco más de 30 años sin ganar en Playoffs; posteriormente sacaron a los lideres Titans y en la final de conferencia gestaron la más grande remontada de la historia en dicha fase contra los Chiefs en tiempos extras. Con esto Bengals buscará obtener su primer Súper Tazón.

Por su parte, los Rams hicieron todo lo posible para armar un equipo contendiente, comenzando con la adquisición de Matthew Stafford. Aunque pasaron algunas complicaciones en la campaña regular, terminaron por ser campeones divisionales y en la postemporada dejaron en el camino a los Cardenales, luego a los campeones Bucaneros. Mientras que en la final de conferencia cobraron revancha ante los 49ers.

El juego será este domingo 13 de febrero a las 16:30 Horas (Tiempo del Pacífico de México).

Fuente: ESPN