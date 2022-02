Donovan Carrillo y su equipo vuelven a México tras su participación en Beijing 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entre fanáticos y medios de comunicación, el patinador artístico Donovan Carrillo llegó a temprana hora a la Ciudad de México, tras concluir su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Después de un largo viaje desde China, el joven de 22 años se dijo contento por el recibimiento, dejando claro que su mente esta puesta en el próximo ciclo olímpico rumbo a Milán 2026 y superar lo hecho esta edición.

Esa era una de las metas desde el principio para estos juegos olímpicos y se logró a pesar de que los programas tuvieron algunos detalles técnicos pudimos superar los puntajes del programa corto y largo. Esto es un indicador de que vamos por un buen camino y que tenemos muchas cosas por mejorar", expresó.

Además de superar sus marcas y avanzar a la final del Patinaje Artístico varonil, Carrillo manifestó que absorbió conocimiento de los mejores patinadores del mundo, observando sus estrategias de calentamiento, entrenamiento y hasta su dieta.

Mi participación en Beijing es muchísimo, el tener la oportunidad de competir codo a codo entre los mejores patinadores del mundo es algo único y a lo que le hemos sacado mucho provecho. Tuvimos convivencia, vimos qué comen, cómo calientan y algunos secretos detrás de la preparación para que nos ayude a completar nuestro rendimiento y buscar ser mejores", detalló.

Finalmente, el patinador nacido en Guadalajara, pero que entrena en León, se enfocará en su preparación para el ciclo de Milán 2026, para lo cual tendrá un trabajo más exhaustivo, en el que contempla también una temporada en Europa.

"Se vienen cosas importantes. No me quiero poner un límite. Yo me identifico porque siempre busco más, por el momento esa es la meta porque se vienen cosas muy grandes con la ayuda de mi entrenador Gregorio Núñez para seguir cosechado frutos que en algún momento harán sentir orgulloso a mi país", mencionó Donovan.

Fuente: Mediotiempo