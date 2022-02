Dueño del Chelsea tendría prohibida la entrada a Reino Unido por su vínculo con Vladimir Putin

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Durante meses, al dueño del Chelsea no se le ha visto en la sede del club en Stamford Bridge, reveló The Sun, pues el empresario ruso Roman Abramovich no tendría permitido volver a establecerse en Gran Bretaña, reportó el diario, citando fuentes de alto nivel.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Presuntamente, los funcionarios de inmigración tendrían instrucciones de no dejar pasar al propietario del equipo de la Premier League a tierras inglesas, situación que ya habría ocurrido en el pasado, pues en 2018 se le retiró el visado a Abrahamovich en medio de las tensiones diplomáticas que hubo entre el Reino Unido y Rusia.

En esta ocasión, su presunto vínculo con el presidente Vladimir Putin, además del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, le impedirían vivir en el Reino Unido o tramitar la ciudadanía británica, según la información publicada por The Sun.

Tengo un documento filtrado de 2019 del Ministerio del Interior, que dice en relación con el Sr. Abramovich [...] que sigue siendo de interés para HMG debido a sus vínculos con el estado ruso y su asociación pública con actividades y prácticas corruptas", mencionó Chris Bryant, parlamentario laborista, en la Cámara de los Comunes.

Cabe mencionar que este jueves, Putin anunció en una comparecencia una gran operación militar en la región de Donbas en Ucrania, y poco después comenzaron a escucharse explosiones de ataques con misiles en las ciudades de Kiev, Jarkov, Mariúpol, Odessa y Kramatorsk.

Fuente: Marca Claro