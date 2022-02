Sebastian Vettel no participará en el GP de Rusia: "Está mal correr en ese país"

Barcelona, España.- Sebastian Vettel, piloto alemán de Aston Martin, aseguró que no competirá en el Gran Premio de Rusia, decimoséptima fecha del mundial de la Fórmula Uno, a disputarse del 23 al 25 de septiembre, ante el conflicto que inició en Ucrania.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la rueda de prensa que se realizó este jueves en la segunda jornada de entrenamientos en el Circuito de Barcelona-Cataluña, el cuatro veces campeón del mundo confirmó que no participará en la prueba que se realizará en el Circuito de Sochi.

Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al GP de Rusia. Creo que está mal correr en ese país", mencionó.