Cristiano Ronaldo habla sobre su retiro: "Espero que me queden años más por jugar"

Mánchester, Inglaterra.- A sus 37 años, Cristiano Ronaldo sabe que su retiro se aproxima, sin embargo, espera tener todavía algunos años más en activo para seguir acumulando títulos en su ya muy amplio palmarés.

El futbolista portugués habló en entrevista para DAZN para repasar su exitosa trayectoria, asegurando que espera jugar por al menos "cuatro o cinco años más" y continuar "ganando cosas".

Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir 'por donde he pasado, dejé mi marca'. Y eso a mí me deja feliz", manifestó.