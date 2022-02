Con brillante actuación del navojoense Johan Vásquez, Genoa empata con la Roma en la Serie A

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El futbolista navojoense Johan Vásquez volvió a dar una gran actuación con el Genoa, siendo pieza clave en el empate que el equipo le sacó a la Roma como visitante.

Este resultado le da aire al club, pues incrementa sus esperanzas de permanecer en la Serie A, colocándose a cuatro puntos del Venezia que está en el lugar 17 de la tabla general.

Vásquez, quien venía de no jugar con la Selección Mexicana en la pasada fecha FIFA, inició como lateral izquierdo, una posición que no domina pero en la cual se le vio sólido. Además, no es la primera vez que el jugador de 23 años es utilizado por la banda izquierda en partidos de la liga italiana.

La Roma dominó el encuentro la mayor parte del encuentro y al minuto 68’, Leo Skiri Østigård vio la tarjeta roja, por lo que la labor del sonorense fue sumamente importante para que los visitantes no sintieran la ausencia del expulsado. Los de la capital lograron anotar en los minutos finales del juego, aunque el VAR revisó la jugada y lo invalidó por una falta previa, quedando como resultado final el 0-0.

Cabe mencionar que el nombre de Johan Vásquez se convirtió en tendencia durante la última semana, pues los aficionados mexicanos reclamaban al entrenador Gerardo 'Tata' Martino no haberle dado actividad con la Selección Nacional pese a las grandes actuaciones que ha tenido con el Genoa.

