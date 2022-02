A esta hora hará su debut el patinador mexicano Donovan Carillo en los Juegos de Beijing 2022

Comparta este artículo

Beijing, China.- Este lunes 7 de febrero, el patinador artístico Donovan Carrillo hará su esperado debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

El mexicano y abanderado nacional entrará en acción en el programa corto, vistiendo un llamativo traje con más de 15 mil cristales incrustados, en lo que será su presentación en una justa continental invernal a sus 22 años.

Para lograr clasificar al programa libre, el joven tapatío deberá quedar entre los mejores clasificados, de lo contrario, su participación concluirá este mismo día. Al ritmo de los éxitos de Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, Sway de Dean Martin y María, de Ricky Martín, buscará su boleto a la siguiente fase.

Será este día que Carrillo aparezca en el hielo de Beijing, en el octavo lugar, según el orden de salida publicado por la organización. Para disfrutar de su actuación, podrás verlo a través del canal de YouTube de Claro Sports o en televisión abierta, a partir de las 19:15 horas del centro de México (18:15 horas de Sonora).

En caso de avanzar, el mexicano volverá a participar, ahora en el programa libre, el miércoles 9 de febrero a las 19:35 horas del centro de México, el cual será transmitido por la misma vía.

Cabe mencionar que Donovan Carrillo es patinador mexicano en 30 años en ver acción en unos Juegos Olímpicos de Invierno, después que Ricardo Olavarrieta hiciera lo propio en Calgary 1988 y Albertville 1992.

Fuente: Milenio