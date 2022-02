Macías: "Feliz de regresar a casa; con humildad, vengo a ganarme un puesto en Chivas"

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- El exdelantero del Getafe JJ Macías regresó a casa, a Guadalajara para concentrarse en su única prioridad en este momento, ser feliz y jugar al futbol, lo cual solamente está seguro, lo encontrará con el chiverío y de inmediato se pondrá a trabajar para estar a la orden del técnico, Marcelo Michel Leaño.

JJ Macías señaló que las lesiones no lo respetaron, le jugaron en contra en su estancia en Europa y ese fue el principal motivo por el cual no pudo destacar, ya que incluso duró mucho tiempo sin poder entrenar con el equipo.

“Mi etapa en Europa la voy a dejar a lo que venga lo único que quiero es jugar, ser feliz y lo voy a encontrar acá. Retomar mi nivel futbolístico porque no he tenido tiempo, he tenido desgarros en la pantorrilla que no me han dejado entrenar durante los últimos tres meses, recaía y es el mensaje, que venga a ganarme un lugar. Primeramente está la felicidad de uno y todos sabemos aquí. Más adelante todos haremos seguramente una conferencia para preguntas más en específico”.

Fuente: Agencia El Universal