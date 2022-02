VIDEO: Patinador olímpico de EU da positivo a Covid-19 ; es enviado a un aislamiento "aplastante"

Pekín, China.- Este lunes, 7 de febrero, Vincent Zhou, patinador olímpico de Estados Unidos publicó un desgarrador video en su cuenta oficial de Instagram donde compartió que dio positivo a Covid-19 y se encontraba en medio de un aislamiento "aplastante".

De acuerdo con algunos informes, Vincent estaba entre los patinadores preferidos para llevarse el oro, junto con el japonés Yuzuru Hanyu y Nathan Chen, pero este sueño se vio interrumpido abruptamente luego de que saliera a la luz que salió positivo en las constantes pruebas de detección del SARS-CoV-2 que China está implementando en la villa olímpica como medida contra la infección.

El estudiante de la Universidad de Brown se mostró francamente frustrado de revelar que se retiraría del evento, recalcando que había hecho todo lo que estaba en sus manos para evitar contagiarse desde el inicio de la pandemia.

He dado positivo a Covid-19 y desafortunadamente tendré que retirarme del evento a partir de mañana. Parece irreal que de todas las personas me pasara a mí (...) He estado haciendo todo lo posible para mantenerme libre del Covid desde el inicio de la pandemia (...) Me he aislado tanto que la soledad que sentí los últimos dos meses ha sido aplastante.