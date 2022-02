¿Dónde ver a Donovan Carrillo competir en la final del patinaje artístico de Beijing 2022?

Comparta este artículo

Beijing, China.- Se llegó el día para Donovan Carrillo, pues dar su mejor actuación durante el programa corto del patinaje artístico varonil de Beijing 2022, esta tarde buscará seguir cosechando éxitos durante el programa largo, donde se estarán peleando las medallas en la prueba.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Al ritmo de Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María de Ricky Martín, el patinador tapatío hará su presentación en la gran final de la disciplina invernal, a la cual clasificó tras terminar la ronda previa con un puntaje de 79.69, en la posición 19.

Con su presentación del lunes se convirtió en el primer mexicano en 30 años en competir en el patinaje artístico para hombres, y ahora es el único azteca en pasar a la fase final.

Para el programa libre, son 4:30 minutos (+/- 10 segundos) de duración de la rutina, en la cual se califica la técnica, originalidad y armonía de los movimientos con la música.

El total de la rutina larga se sumará con el del corto, por lo que aquellos patinadores que sumen la mejor calificación se llevarán las preseas a casa.

Para disfrutar de la actuación de Donovan Carrillo y el resto de los competidores, puedes ingresar al canal de YouTube de Marca Claro y en su canal de televisión abierta, a partir de las 18:15 horas de Sonora (19:15 del centro de México).

Fuente: Milenio