'Terrible' Morales asegura que Cuauhtémoc Blanco lo amenazó en un bar: "Te voy a matar"

Ciudad de México.- El exboxeador mexicano Érik 'Terrible' Morales relató en el podcast de David Faitelson que en una ocasión estuvo cerca de tener una pelea con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

En el programa Un Round Más, el expeleador tijuanense recordó que en esa vez, fue amenazado por el actual gobernador de Morelos en un bar y estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Una vez yo me iba a pelear con Cuauhtémoc, dentro de un antro. Salimos de pleito y se me puso bravo el wey, y me empezó a insultar y me empezó a decir cosas. Me acusó y me dijo 'te voy a matar'", aseguró Morales.