De no creer: Tenista ucraniana critica a autoridades deportivas por sanciones contra Rusia

California, Estados Unidos.- El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no ha sido ajeno para el ámbito deportivo, pues recientemente la tenista de 19 años de edad, Marta Kostyuk, quien además es de origen ucraniano, aseguró que salir a la cancha le fue difícil por la situación que se vive en su país, hecho por el cual se pronunció en contra de los llamados a detener la guerra pues consideró, hacerlo sería un acto de rendición por parte del Ucrania quien ha hecho frente a los ataques que ya cumplen 15 días consecutivos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

"Honestamente, en el estado mental en el que me encuentro, fue muy duro salir a la cancha. No sabía qué esperar de mí misma, no sabía qué esperar de mi cuerpo. Cuando me levanté esta mañana pensé: 'No voy a hacerlo, no puedo ganar”., destacó a los medios tras llevarse la victoria.