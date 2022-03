¡Que siempre no! Tom Brady anuncia que volverá a la NFL para la campaña 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- Solo un mes y medio duró la ‘jubilación’ de Tom Brady de la NFL.

Hace a penas unos minutos, el veterano mariscal de campo anunció a través de sus redes sociales que planea regresar para jugar la temporada 2022-23 de la NFL con los Bucaneros de Tampa Bay.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el exquarterback de los Buccaneers anunció que sale del retiro, el cual dio a conocer hace dos meses luego de que él y su equipo fueran eliminados en playoffs por los Rams de Los Ángeles.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG”, fue el comunicado del futuro miembro del Salón de la Fama de Canton, Ohio.

Brady es el único jugador en la NFL que tiene siete anillos de campeonato, seis obtenidos con los Patriotas y uno más con Tampa Bay.

Fuente: ESPN, NFL