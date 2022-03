Clásico Tapatío se jugará con público que deberán seguir estos requerimientos

Guadalajara, Jalisco.- Con la finalidad de evitar un nuevo disturbo en las gradas que afecten la seguridad de los aficionados del futbol mexicano, las autoridades revelaron cuál será el protocolo a seguir para asistir el próximo domingo 20 de marzo al Estadio Jalisco y con ello, ser parte del denominado Clásico Tapatío.

Los equipos de Guadalajara y Atlas se enfrentarán como parte de los eventos de la Jornada 11 del Torneo de Apertura 2022 y, dado que el acto de violencia vivido el pasado sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora involucró al equipo rojinegro, se informó que, además del despliegue de mil 800 elementos de seguridad, los asistentes deberán contar con una acreditación.

Pablo Lemus Navarro, quien funge como alcalde de Guadalajara, informó que para acceder al recinto deportivo se contará con tecnología que permita identificar a los asistentes, pro lo que subrayó que, si no se parecen en la foto que hayan proporcionado a este sistema, aún contando con boleto no se permitirá el acceso.

“Lo que se tiene qué hacer es meter su identificación, al momento en que entra a la página del Atlas, compra su boleto, y pone todos sus datos, le va a llegar a su correo un código QR, el que va a presentar al ingreso del estadio, por eso vamos a abrir el estadio dos horas antes, para que la gente pueda acceder sin mayor problema, y con su código QR va a tener que demostrar, dice ‘yo puse en la página de internet que me llamo Pablo Lemus, y aquí está mi identificación de que yo soy Pablo Lemus, y entonces se les va a permitir el acceso; si no coincide no van a poder acceder”.