¿Estará de vuelta? Tras abucheos, aseguran que Messi dejará al PSG por el Barça

París, Francia.- El partido entre el París Saint-German (PSG) y el Real Madrid se ha convertido en pieza clave para que el argentino Lionel Messi analice si regresa o no, a las filas del Barcelona, pues cabe destacar que tras quedar fuera de la Champions League, los aficionados de la escuadra parisina abuchearon al siete veces ganador del Balón de Oro.

Cabe destacar que derivado de esta actitud en donde quedó demostrado que la afición no está de acuerdo con el desempeño del astro del futbol, el regreso de Messi no sería solo para recibir el homenaje que el equipo ya le prepara, sino que además se ha especulado que sea para continuar con una larga carrera en el balompié internacional.

Fue el periodista Gerard Romero el encargado de asegurar que Messi ya se plantea abandonar a su actual equipo y regresar a España para la siguiente temporada; sin embargo, ni el PSG o el mismo Lio han desmentido o confirmado esta información, pues de hacerlo, podría repercutir en el animo de la escuadra que todavía enfrenta la salida de uno de los torneos más importantes de este deporte.

Sin embargo, la noticia apunta a que el padre de Messi ya sostuvo encuentros con la directiva del Barça, mismos con los que no llegó a un acuerdo monetario y por el cual se despidió de la afición entre lágrimas, sin un partido y con una conferencia de prensa apresurada.

No obstante, el Barcelona reveló que se debió a los problemas financieros que la escuadra atraviesa la razón principal por la que no se pudo concretar un acuerdo con el argentino, por roo cual no se sabe si, a pesar de ello, hagan una excepción para que regrese a la que fue su casa por más de 17 años.

