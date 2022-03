Figuras del futbol mexicano e internacional serán galardonadas en el Salón de la Fama en Pachuca

Pachuca, Hidalgo.- Este martes 15 de marzo comenzó la fiesta por el décimo aniversario del Salón de la Fama del futbol en Pachuca, donde estuvieron presentes algunos de los galardonados de la Generación 2020, ya que la pandemia impidió que se realizara la ceremonia con normalidad.

Entre los homenajeados están Maribel Domínguez, Vicente Pereda, Jesús del Muro, Antonio Carlos Santos y Oswaldo Sánchez, quienes se mostraron orgullosos de poder formar parte del recinto.

Me siento muy feliz. Es un día muy especial donde le dan un reconocimiento a mi trayectoria, a la lucha que he llevado a cabo para conseguir los objetivos, esto me motiva a seguir trabajando para que muchas generaciones puedan alcanzar sus objetivos en el futbol; hoy el futbol femenil toma forma", manifestó 'Marigol'.